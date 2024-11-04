21:19:28 Понедельник, 4 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата

13:43 | 04.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2000 года рождения, который забрал чужие деньги из лотка банкомата.

До двух лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина 1964 года рождения и пояснил, что в отделении банка пытался снять пенсию со своей карты, но терминал деньги не выдал; сотрудники банка сообщили ему о неисправности аппарата и заверили, что средства вернутся на карту автоматически, однако этого не произошло.

«Полицейские установили, что наличные деньги остались в лотке банкомата, в то время как пенсионер покинул отделение банка, после чего они были похищены жителем города Пензы 2000 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что заметил оставленные в лотке банкомата деньги. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. [...] Сотрудниками полиции похищенные денежные средства изъяты и будут возвращены законному владельцу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Читайте также
В Заречном пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» около 1,3 млн. рублей В Пензе возбуждено дело против иностранца, который предъявил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности
Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась более 1 млн. рублей Уголовное дело возбуждено против жителя Сердобского района, который предъявил поддельное медзаключение для возврата водительского удостоверения
В Каменке в ДТП пострадал малолетний ребенок Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама