До двух лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата Криминал

Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2000 года рождения, который забрал чужие деньги из лотка банкомата.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина 1964 года рождения и пояснил, что в отделении банка пытался снять пенсию со своей карты, но терминал деньги не выдал; сотрудники банка сообщили ему о неисправности аппарата и заверили, что средства вернутся на карту автоматически, однако этого не произошло.

«Полицейские установили, что наличные деньги остались в лотке банкомата, в то время как пенсионер покинул отделение банка, после чего они были похищены жителем города Пензы 2000 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что заметил оставленные в лотке банкомата деньги. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. [...] Сотрудниками полиции похищенные денежные средства изъяты и будут возвращены законному владельцу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.