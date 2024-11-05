Знакомство в мессенджере обернулось для жителя Каменского района потерей около 1,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1998 года рождения лишился около 1,1 млн. рублей, поверив аферистам, с которыми познакомился в мессенджере.

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«В ходе переписки собеседники предложили ему дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств на бирже. [...] Следуя инструкциям незнакомцев, молодой человек установил на своем мобильном устройстве приложение и совершил несколько денежных переводов на указанные счета. Заявитель [...] не дождался прибыли, после чего понял, что его обманули. Общий размер ущерба составил почти 1,1 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».