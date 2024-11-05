22:46:42 Вторник, 5 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу из магазина продуктов питания и товаров бытовой химии

17:42 | 05.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1988 года рождения за кражу из магазина продуктов питания и товаров бытовой химии.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу из магазина продуктов питания и товаров бытовой химии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратился сотрудник магазина, факт хищения был установлен при просмотре камер видеонаблюдения.

«Полицейские изъяли видеозапись и опросили очевидцев произошедшего. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Подозреваемый [...] признался, что на совершение преступления его толкнуло тяжелое материальное положение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Читайте также
В Пензе водитель легковушки сбил ребенка В Нижнем Ломове организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре
В Заречном пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» около 1,3 млн. рублей В Пензе возбуждено дело против иностранца, который предъявил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности
Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась более 1 млн. рублей Уголовное дело возбуждено против жителя Сердобского района, который предъявил поддельное медзаключение для возврата водительского удостоверения
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама