До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу из магазина продуктов питания и товаров бытовой химии Криминал

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1988 года рождения за кражу из магазина продуктов питания и товаров бытовой химии.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратился сотрудник магазина, факт хищения был установлен при просмотре камер видеонаблюдения.

«Полицейские изъяли видеозапись и опросили очевидцев произошедшего. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Подозреваемый [...] признался, что на совершение преступления его толкнуло тяжелое материальное положение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.