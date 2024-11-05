В Лунинском районе руководитель организации подозревается в неправомерных действиях при банкротстве Криминал

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Директор одной из организаций в Лунинском районе Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что директор организации 1959 года рождения, предвидя дальнейшую неплатежеспособность и банкротство организации, осуществил ряд умышленных действий, направленных на погашение долгов перед отдельными кредиторами. В результате незаконных действий нескольким организациям региона и государству в лице налоговых органов причинен материальный ущерб на общую сумму более 3,6 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что факт неправомерных действий был выявлен сотрудниками межмуниципального отдела «Лунинский» совместно с представителями управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.