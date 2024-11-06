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В Пензе пенсионерка по совету незнакомца перевела более 700 тыс. рублей на «безопасный счет»

11:50 | 06.11.2024 | Криминал

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Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1941 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который сообщил, что с ее банковского счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась более 700 тыс. рублей.

В Пензе пенсионерка по совету незнакомца перевела более 700 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал пенсионерке перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина была напугана, поэтому выполнила все инструкции собеседника. [...] Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули. Размер ущерба составил более 700 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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