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ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области

12:17 | 06.11.2024 | Криминал

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Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают аудиозвонки от неустановленных лиц с различных абонентских номеров телефонов с сообщением о том, что существует необходимость сообщить наличие по месту жительства наличных денежных средств и ювелирных изделий под предлогом их оценки и дальнейшей регистрации в «банке данных». Для усиления психологического эффекта злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ России. Целью преступников является завладение указанными ценностями граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

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