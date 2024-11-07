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В Заречном пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» 900 тыс. рублей

11:45 | 07.11.2024 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1941 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась 900 тыс. рублей.

В Заречном пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» 900 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, пенсионерка сняла свои сбережения и несколькими транзакциями перечислила на указанные звонившим счета. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил 900 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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