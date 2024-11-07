Жительнице Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жительнице Пензы 1977 года рождения, которая украла велосипед.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома, однако через некоторое время на месте его не обнаружила.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась жительница города Пензы 1977 года рождения. Женщина [...] рассказала, что приходила к своему знакомому в гости и в подъезде дома увидела велосипед. В этот момент у нее возник умысел совершить кражу. [...] Злоумышленница призналась, что планировала похищенное оставить себе. С целью скрыть следы преступления женщина заклеила скотчем камеру видеонаблюдения в лифте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».