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Жительнице Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

13:40 | 07.11.2024 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жительнице Пензы 1977 года рождения, которая украла велосипед.

Жительнице Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома, однако через некоторое время на месте его не обнаружила.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась жительница города Пензы 1977 года рождения. Женщина [...] рассказала, что приходила к своему знакомому в гости и в подъезде дома увидела велосипед. В этот момент у нее возник умысел совершить кражу. [...] Злоумышленница призналась, что планировала похищенное оставить себе. С целью скрыть следы преступления женщина заклеила скотчем камеру видеонаблюдения в лифте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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