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Реальный срок грозит жителю Городище за кражу трех перин и шести подушек

15:36 | 07.11.2024 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Городище Пензенской области, который проник в чужой дом в Башмаковском районе и украл три перины и шесть подушек.

Реальный срок грозит жителю Городище за кражу трех перин и шести подушек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратилась владелица жилища – женщина 1962 года рождения.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель города Городище 1990 года рождения. Злоумышленник [...] рассказал, что проник в дом, выставив стекло оконной рамы, [...] похищенное сдал в пункт приема вторичного сырья. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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