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В Пензенской области вынесен приговор водителю, по вине которого погибли два человека

16:09 | 07.11.2024 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения 35-летнего жителя Белинского района Пензенской области, по вине которого погибли два человека.

В Пензенской области вынесен приговор водителю, по вине которого погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 13 ноября 2023 года водитель на собственном технически исправном легковом автомобиле «Lada Granta» перевозил двух пассажиров из села Пустынь Каменского района в город Каменку. При выезде со второстепенной дороги, ведущей из рабочего поселка Беково, на перекресток с федеральной автомобильной дорогой Р-208 «Тамбов — Пенза» водитель не избрал скорость, которая обеспечивала бы ему возможность постоянного контроля за дорожной обстановкой, не учел интенсивность движения основного потока транспортных средств, проигнорировал требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и дорожной разметки «Стоп-линия», не уступил дорогу приближавшемуся по главной дороге со стороны Пензы автомобилю «ГАЗ-33023» [...] и совершил столкновение с указанным грузовым автомобилем. В результате ДТП 20-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а 22-летний пассажир — в машине скорой помощи по пути в больницу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что вину подсудимый признал и пояснил, что подрабатывал перевозкой пассажиров, так как на его иждивении находятся двое малолетних детей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что гражданские иски по делу заявлены не были.

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