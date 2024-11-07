В Пензенской области вынесен приговор водителю, по вине которого погибли два человека Криминал

Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения 35-летнего жителя Белинского района Пензенской области, по вине которого погибли два человека.

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«По делу установлено, что вечером 13 ноября 2023 года водитель на собственном технически исправном легковом автомобиле «Lada Granta» перевозил двух пассажиров из села Пустынь Каменского района в город Каменку. При выезде со второстепенной дороги, ведущей из рабочего поселка Беково, на перекресток с федеральной автомобильной дорогой Р-208 «Тамбов — Пенза» водитель не избрал скорость, которая обеспечивала бы ему возможность постоянного контроля за дорожной обстановкой, не учел интенсивность движения основного потока транспортных средств, проигнорировал требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и дорожной разметки «Стоп-линия», не уступил дорогу приближавшемуся по главной дороге со стороны Пензы автомобилю «ГАЗ-33023» [...] и совершил столкновение с указанным грузовым автомобилем. В результате ДТП 20-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а 22-летний пассажир — в машине скорой помощи по пути в больницу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что вину подсудимый признал и пояснил, что подрабатывал перевозкой пассажиров, так как на его иждивении находятся двое малолетних детей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что гражданские иски по делу заявлены не были.