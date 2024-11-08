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В Вадинском районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере

09:09 | 08.11.2024 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего мужчины, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

В Вадинском районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, в один из дней апреля мужчина приехал на «Ниве» с прицепом в лесной массив на территории Вадинского-Беднодемьяновского-Кудеяровского участкового лесничества, относящийся к категории защитных лесов, и с помощью бензопилы спилил шесть сырорастущих лип и один дуб, причинив лесничеству материальный ущерб на сумму более 358 тыс. рублей.

В тексте уточняется, что липы мужчина распилил и отвез к своему дому, а дуб забрать не смог, так как тот при падении зацепился ветками за другие деревья.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Незаконно полученная древесина и бензопила у злоумышленника изъяты. Вину в преступлении мужчина признал и пояснил, что занимается резьбой по дереву, древесина ему нужна для изготовления бытовой утвари, ущерб возместил», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Вадинский районный суд.

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