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Мошенник под видом сотрудника правоохранительных органов выманил у жительницы Городищенского района более 750 тыс. рублей

15:06 | 08.11.2024 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1954 года рождения лишилась более 750 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

Мошенник под видом сотрудника правоохранительных органов выманил у жительницы Городищенского района более 750 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что неизвестные пытаются похитить ее сбережения, а деньги планируют перечислить в поддержку запрещенных организаций; чтобы она не попала под уголовное преследование по делу о финансировании террористов и экстремистов, звонивший предложил перевести средства на «безопасный счет».

«При этом мошенник заявил, что операция спецслужб носит тайный характер и сообщать о ней никому нельзя. Поверив, [...] пенсионерка перечислила на указанные счета более 750 тыс. рублей из личных накоплений. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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