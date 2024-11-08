В Пензе вынесен приговор организаторам нарколаборатории Криминал

Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор троим мужчинам, которые организовали незаконное производство наркотиков в особо крупном размере и пытались их сбыть: им назначены сроки от 9 лет до 21 года лишения свободы.

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«В суде установлено, что ранее судимые жители Тюменской и Калужской областей вступили в сговор с организаторами преступной группы с целью изготовления синтетических наркотических средств. В апреле 2023 года они встретились в Калуге и на полученные от других подельников денежные средства в размере около 2 млн. рублей приобрели сельское домовладение с надворными постройками в Колышлейском районе и два автомобиля. Наркодельцы проживали в частном доме, а в хозяйственной постройке оборудовали лабораторию. Необходимое сырье и инструкции они получали от анонимного работодателя бесконтактным способом. Двое соучастников преступной деятельности занимались изготовлением наркотиков, еще двое, являющиеся гражданами стран ближнего зарубежья, — распространением наркотиков на территории нескольких регионов России через тайники-закладки. В период с июня по август 2023 года подсудимые произвели более 120 кг синтетического наркотика, часть которого попытались сбыть бесконтактным способом на территории Колышлейского и Сердобского районов Пензенской области. Однако преступная деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Прибывшие за наркотиками оптовые курьеры задержаны», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении одного из курьеров выделено в отдельное производство для рассмотрения судом присяжных по его ходатайству.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил одному из производителей наркотика наказание по совокупности преступлений в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Двоим другим подсудимым — 18 лет и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Домовладение, в котором была оборудована нарколаборатория, а также два автомобиля, использованные при совершении преступлений, и изъятые у одного из подсудимых денежные средства в сумме 97 тыс. рублей конфискованы судом в доход государства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приговор в законную силу не вступил.