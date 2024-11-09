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В Каменке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:05 | 09.11.2024 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2024. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области 1981 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Каменке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участковым уполномоченным полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что накануне у нее с сожителем возник конфликт из-за замечания женщины о том, что мужчина не справляется с домашними обязанностями. На замечание заявительницы подозреваемый отреагировал агрессивно. Он взял отвертку и стал угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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