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В Пензенской области возбуждено дело против жителя Подмосковья, который предъявил поддельное водительское удостоверение

11:08 | 10.11.2024 | Криминал

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Пенза, 10 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Подмосковья 1953 года рождения, который предъявил сотрудникам полиции в Пензенской области поддельное водительское удостоверение.

В Пензенской области возбуждено дело против жителя Подмосковья, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Октябрьской поселка Исса Пензенской области. Полицейским пенсионер предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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