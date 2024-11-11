В Пензе пожилая женщина по совету незнакомца перевела 550 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1938 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который сообщил, что с ее банковского счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась 550 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал пожилой женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, [...] пенсионерка сняла свои сбережения и двумя транзакциями перечислила на указанные звонившим счета. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил 550 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».