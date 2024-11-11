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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька

13:48 | 11.11.2024 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1980 года рождения, который потратил деньги из найденного кошелька.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился молодой человек и сообщил, что после посещения киоска обнаружил пропажу кошелька; по его словам, он прошел обратно по пройденному маршруту, однако кошелек не обнаружил.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. Подозреваемый [...] рассказал, что заметил на столе киоска кошелек. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. Воспользовавшись отсутствием внимания посторонних лиц, мужчина забрал кошелек себе. Похищенные 6 тыс. рублей злоумышленник потратил на личные нужды, а документы выбросил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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