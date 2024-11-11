В отношении жителя Засечного, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 28-летнего жителя села Засечного Пензенской области, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Советской поселка Лунино Пензенской области. Полицейским молодой человек предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник [...] рассказал, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, он заказал водительское удостоверение в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.