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В Мокшанском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

17:37 | 11.11.2024 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники ОМВД России по Мокшанскому району Пензенской области выявили противоправные действия местного жителя, предоставившего свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В Мокшанском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сельчанин 1983 года рождения за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Однако осуществлять фактическую деятельность гражданин не собирался. Данные противоправные действия привели к внесению сведений в налоговом органе о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что предоставить паспорт за денежное вознаграждение ему предложил незнакомец.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ», — сказано в тексте.

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