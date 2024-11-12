В Кузнецке пенсионерка перевела на неизвестные счета около 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. 75-летняя жительница Кузнецка Пензенской области перевела на неизвестные счета около 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в интернете рекламу о возможности получения дополнительного дохода, перешла по ссылке и оставила свои контактные данные, после чего ей позвонил незнакомец.

«Собеседник сообщил, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница несколько месяцев перечисляла денежные средства. После этого собеседник перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 700 тыс. рублей. О подобных способах совершения преступлений потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».