21:07:56 Вторник, 12 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стрелявший по детям пензенец получил условный срок

14:25 | 12.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. 66-летний житель Пензы, стрелявший по детям, признан судом виновным в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего, ему назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Стрелявший по детям пензенец получил условный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 10 июня 2023 года подсудимый, находясь на улице Ухтомского в городе Пензе, будучи недовольным ударами камнями в забор своего дома, взял предмет, используемый в качестве оружия, схожий по внешнему виду с пистолетом, и, увидев скопление детей, произвел из вышеуказанного предмета не менее трех выстрелов в сторону детей, попав при этом в двух малолетних», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате преступных действий 13-летнему подростку причинена тупая травма глазного яблока правого глаза, расценивающаяся как вред здоровью средней тяжести, 11-летнему ребенку причинены кровоподтек и ссадина левого бедра.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с осужденного взыскана в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил знакомого лопатой по лицу, возбуждено уголовное дело В Кузнецке пенсионерка перевела на неизвестные счета около 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего ребенка в Грабово В Мокшанском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
В отношении жителя Засечного, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама