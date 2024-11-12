Стрелявший по детям пензенец получил условный срок Криминал

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. 66-летний житель Пензы, стрелявший по детям, признан судом виновным в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего, ему назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 10 июня 2023 года подсудимый, находясь на улице Ухтомского в городе Пензе, будучи недовольным ударами камнями в забор своего дома, взял предмет, используемый в качестве оружия, схожий по внешнему виду с пистолетом, и, увидев скопление детей, произвел из вышеуказанного предмета не менее трех выстрелов в сторону детей, попав при этом в двух малолетних», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате преступных действий 13-летнему подростку причинена тупая травма глазного яблока правого глаза, расценивающаяся как вред здоровью средней тяжести, 11-летнему ребенку причинены кровоподтек и ссадина левого бедра.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с осужденного взыскана в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.