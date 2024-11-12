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В Пензе мужчина ударил знакомого лопатой по лицу, возбуждено уголовное дело

15:20 | 12.11.2024 | Криминал

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Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. 45-летний житель Пензы ударил знакомого лопатой по лицу, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина ударил знакомого лопатой по лицу, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявителя было установлено, что он находился около своего дома, в то время как мимо проходил его знакомый. После словесной перепалки злоумышленник внезапно разозлился, взял в руки лопату и нанес удар в область лица потерпевшего. После этого заявитель обратился за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что ранее на почве личной неприязни у него сложились конфликтные отношения со знакомым.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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