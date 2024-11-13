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Двое жителей Пензенской области получили по 400 часов обязательных работ за кражу и приведение в негодность путей сообщения

10:36 | 13.11.2024 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Пензенский районный суд назначил по 400 часов обязательных работ двоим жителям региона 1994 и 2002 годов рождения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

Двое жителей Пензенской области получили по 400 часов обязательных работ за кражу и приведение в негодность путей сообщения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области установлено, что осужденные осуществили хищение конструктивных элементов анкерного скрепления рельс, предназначенных для их удержания на поверхности шпал, общей массой более 600 кг с участков железнодорожных путей общего пользования, расположенных на перегоне Пензенской области Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», что привело к необходимости снижения скорости движения железнодорожных составов на участке и создало реальную угрозу безопасности движения. В дальнейшем злоумышленники осуществили вывоз похищенных изделий в пункт приема металлолома», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовные дела расследованы линейным отделом МВД России на станции Ртищево, приговор суда вступил в законную силу.

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