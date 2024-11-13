В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Подозреваемый [...] рассказал, что заявительница стала упрекать его в алкоголизме и отсутствии заработка для обеспечения желаемого уровня финансового благополучия. [...] На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого женщина выбежала на улицу. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник схватил нож, побежал за сожительницей, после чего направил нож в сторону заявительницы, высказывая ей угрозы убийством. Женщина вырвалась из рук злоумышленника и убежала к своей знакомой, откуда сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.