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В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

13:40 | 13.11.2024 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый [...] рассказал, что заявительница стала упрекать его в алкоголизме и отсутствии заработка для обеспечения желаемого уровня финансового благополучия. [...] На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого женщина выбежала на улицу. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник схватил нож, побежал за сожительницей, после чего направил нож в сторону заявительницы, высказывая ей угрозы убийством. Женщина вырвалась из рук злоумышленника и убежала к своей знакомой, откуда сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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