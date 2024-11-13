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В Сердобском районе полицейские раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения

14:41 | 13.11.2024 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения стоимостью более 25 тыс. рублей, которые были похищены с территории организации в Сердобском районе Пензенской области.

В Сердобском районе полицейские раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился представитель фирмы.

«Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 47-летнего местного жителя. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания посторонних лиц и похитил имущество. Сотрудниками полиции похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. [...] Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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