В Сердобском районе полицейские раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения Криминал

Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения стоимостью более 25 тыс. рублей, которые были похищены с территории организации в Сердобском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился представитель фирмы.

«Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 47-летнего местного жителя. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания посторонних лиц и похитил имущество. Сотрудниками полиции похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. [...] Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.