В Пензе возбуждено дело против иностранца, который купил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности Криминал

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в Пензе против иностранного гражданина, который купил в интернете поддельный патент для осуществления трудовой деятельности.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник, используя сеть интернет, приобрел патент для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории страны пребывания с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Было установлено, что представленный на исследование документ не соответствует по способу воспроизведения изображений и элементов защиты бланку, выпускаемому в России», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», — сказано в пресс-релизе.