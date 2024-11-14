20:34:20 Четверг, 14 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено дело против иностранца, который купил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности

10:39 | 14.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в Пензе против иностранного гражданина, который купил в интернете поддельный патент для осуществления трудовой деятельности.

В Пензе возбуждено дело против иностранца, который купил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник, используя сеть интернет, приобрел патент для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории страны пребывания с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Было установлено, что представленный на исследование документ не соответствует по способу воспроизведения изображений и элементов защиты бланку, выпускаемому в России», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Ученые ПГУ создали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы Молодой пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу
«Ростелеком» запустил бесплатный уличный Wi-Fi в жилых кварталах «Зеландия» и «Kontinent» в Пензе В Кузнецке пенсионер потратил найденные 5 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела
В Пензенской области 15 ноября пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» В Сердобском районе полицейские раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама