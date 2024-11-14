В Пензе полицейские раскрыли серию краж из дачных домов Криминал

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили злоумышленника, который проникал в дачные дома на территории Октябрьского района Пензы и похищал чужое имущество.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлениями обратились несколько горожан, которые сообщили, что из их дачных домов были украдены изделия из металла, бытовая техника и инструмент; общая сумма ущерба составила более 70 тыс. рублей.

«Полицейские опросили возможных очевидцев преступлений и изучили записи с камер видеонаблюдения, эксперты-криминалисты изъяли улики и следы преступлений. В результате проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, [...] им оказался житель города Пензы 1999 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное имущество продавал незнакомцам на территории города Пензы», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что против молодого человека возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.