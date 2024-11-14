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В Кузнецке пенсионер потратил найденные 5 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела

13:43 | 14.11.2024 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1958 года рождения подобрал 5 тыс. рублей, которые обронила девушка, потратил их и в итоге стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Кузнецке пенсионер потратил найденные 5 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку с заявлением обратилась местная жительница 2005 года рождения после того, как обнаружила пропажу 5 тыс. рублей. Полицейские установили, что потерянные денежные средства были похищены. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили кузнечанина 1958 года рождения, причастного к совершению преступления. [...] Он рассказал, что подобрал денежные средства, лежащие на полу, находясь на территории организации. Вместо того чтобы предпринять попытки вернуть денежные средства владелице, мужчина потратил найденные пять тысяч рублей на собственные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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