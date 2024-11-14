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Молодой пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу

15:40 | 14.11.2024 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2002 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу.

Молодой пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, молодой человек нашел заинтересовавшее его объявление, связался с продавцом и договорился о покупке, вскоре ему поступило сообщение со ссылкой для оплаты.

«Молодой человек ввел реквизиты своей банковской карты, после чего он обнаружил списание почти 50 тыс. рублей. Через некоторое время продавец связался с заявителем и сообщил об отсутствии оплаты. Собеседник убедил заявителя оформить возврат и отправил ссылку для возврата денежных средств в сообщении. Перейдя по ссылке, молодой человек повторно ввел реквизиты своей карты, после чего он обнаружил списание почти 25 тыс. рублей. Продавец перестал выходить на связь. Заявитель понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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