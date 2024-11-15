До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший соседу убийством Криминал

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено 39-летнему жителю Земетчинского района Пензенской области, который угрожал соседу убийством.

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«В ОМВД России по Земетчинскому району поступило сообщение от местного жителя 1963 года рождения. [...] В ходе опроса заявителя установлено, что он находился во дворе дома, в то время как к нему подошел сосед. После словесной перепалки сосед внезапно разозлился, в словесной форме высказал угрозу убийством в адрес заявителя и в подтверждение реальности своих намерений направил деревянный штакетник в сторону своего оппонента. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что ранее на почве личной неприязни у них сложились конфликтные отношения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».