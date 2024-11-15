17:35:04 Пятница, 15 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший соседу убийством

10:14 | 15.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено 39-летнему жителю Земетчинского района Пензенской области, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Земетчинскому району поступило сообщение от местного жителя 1963 года рождения. [...] В ходе опроса заявителя установлено, что он находился во дворе дома, в то время как к нему подошел сосед. После словесной перепалки сосед внезапно разозлился, в словесной форме высказал угрозу убийством в адрес заявителя и в подтверждение реальности своих намерений направил деревянный штакетник в сторону своего оппонента. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что ранее на почве личной неприязни у них сложились конфликтные отношения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Читайте также
Олег Мельниченко поздравил пензенских новобранцев с Днем призывника Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой
В Мокшанском районе опрокинулся «УАЗ», пострадал мужчина Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района
Ученые ПГУ создали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы Молодой пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама