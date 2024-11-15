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Двое жителей Пензенской области подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

11:36 | 15.11.2024 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность двоих жителей региона 1997 и 2002 годов рождения, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Двое жителей Пензенской области подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники, вступив в преступный сговор, организовали сбыт наркотических средств в крупном размере неограниченному кругу лиц посредством тайников-закладок на территории Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В пресс-релизе добавляется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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