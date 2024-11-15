Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1961 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму около 6 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен кузнечанин, [...] подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ею», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».