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Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой

16:58 | 15.11.2024 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1961 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму около 6 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен кузнечанин, [...] подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ею», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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