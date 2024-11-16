Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Криминал

Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. 50-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина связался с продавцом, договорился о покупке и доставке транспортного средства, после чего ему поступило сообщение с реквизитами банковской карты для внесения предоплаты.

«С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица 15 тыс. рублей. После оплаты [...] продавец перестал выходить на связь. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».