12:31:25 Суббота, 16 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла

09:14 | 16.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. 50-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина связался с продавцом, договорился о покупке и доставке транспортного средства, после чего ему поступило сообщение с реквизитами банковской карты для внесения предоплаты.

«С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица 15 тыс. рублей. После оплаты [...] продавец перестал выходить на связь. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой В Мокшанском районе опрокинулся «УАЗ», пострадал мужчина
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший соседу убийством
Ученые ПГУ создали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы Молодой пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама