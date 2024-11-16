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В Каменке мужчина получил 6,5 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому

13:30 | 16.11.2024 | Криминал

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Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю города Каменки Пензенской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Каменке мужчина получил 6,5 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 12 июня 2024 года житель города Каменки совместно со своим знакомым находились на участке местности на улице Чернышевского [...] и распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры осужденный нанес потерпевшему не менее 11 ударов руками в область лица, после чего толкнул его руками в область грудной клетки, от чего мужчина, потеряв равновесие, ударился правой боковой поверхностью туловища об угол деревянной столешницы и сел на стул. [...] Осужденный взял со стола нож, подошел к сидящему на стуле потерпевшему и нанес ему ножом не менее одного удара в область грудной клетки справа», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате 51-летний мужчина скончался на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант содержался под стражей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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