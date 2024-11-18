Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми банок кофе Криминал

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Реальный срок грозит жителю Пензы за хищение из торгового зала магазина восьми банок кофе на сумму более 3 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился менеджер по безопасности.

«Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления был установлен местный житель 1980 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял с витрины товар и с похищенным прошел мимо кассы. Похищенное он оптом продал на рынке», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.