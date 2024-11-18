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Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми банок кофе

09:17 | 18.11.2024 | Криминал

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Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Реальный срок грозит жителю Пензы за хищение из торгового зала магазина восьми банок кофе на сумму более 3 тыс. рублей.

Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми банок кофе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился менеджер по безопасности.

«Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления был установлен местный житель 1980 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял с витрины товар и с похищенным прошел мимо кассы. Похищенное он оптом продал на рынке», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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