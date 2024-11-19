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Житель Пензы по совету «сотрудника банка» оформил кредит и перевел на чужой счет около 1,4 млн. рублей

11:48 | 19.11.2024 | Криминал

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Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился почти 1,4 млн. рублей.

Житель Пензы по совету «сотрудника банка» оформил кредит и перевел на чужой счет около 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал мужчине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Мужчина выполнил инструкции собеседника. Позже он понял, что стал жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 1,4 млн. рублей. О подобных способах совершения преступлений заявитель был осведомлен», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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