Житель Пензы по совету «сотрудника банка» оформил кредит и перевел на чужой счет около 1,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился почти 1,4 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал мужчине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Мужчина выполнил инструкции собеседника. Позже он понял, что стал жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 1,4 млн. рублей. О подобных способах совершения преступлений заявитель был осведомлен», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».