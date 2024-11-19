В Пензе мужчина угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. 37-летний житель Пензы угрожал знакомой убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что в день совершения преступления заявительница в квартире распивала спиртные напитки со своим товарищем. В ходе застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры гость внезапно разозлился, взял нож и направил в сторону заявительницы, высказывая угрозы убийством. Потерпевшая испугалась и выбежала из квартиры, после чего она обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина свою вину признал и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.