До шести лет лишения свободы грозит жительнице Каменского района, которая оплатила покупки чужой картой Криминал

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Каменского района Пензенской области 1975 года рождения, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму более 5 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что увидел уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками полиции была установлена местная жительница, [...] подозреваемая в совершении кражи. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ею», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».