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До шести лет лишения свободы грозит жительнице Каменского района, которая оплатила покупки чужой картой

13:39 | 19.11.2024 | Криминал

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Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Каменского района Пензенской области 1975 года рождения, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму более 5 тыс. рублей.

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Каменского района, которая оплатила покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что увидел уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками полиции была установлена местная жительница, [...] подозреваемая в совершении кражи. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ею», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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