В Пензенской области против двоих подростков возбуждено уголовное дело о теракте Криминал

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» возбуждено в отношении двоих несовершеннолетних жителей Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителей Пензенской области 2008 и 2009 годов рождения. [...] Установлено, что подозреваемые, выполняя поручение неустановленного пользователя одного из интернет-мессенджеров, совершили поджоги металлических шкафов базовых станций операторов связи за денежное вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело расследуется следственным управлением СКР по Пензенской области.

В тексте добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.