21:38:38 Вторник, 19 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области против двоих подростков возбуждено уголовное дело о теракте

15:57 | 19.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» возбуждено в отношении двоих несовершеннолетних жителей Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В Пензенской области против двоих подростков возбуждено уголовное дело о теракте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителей Пензенской области 2008 и 2009 годов рождения. [...] Установлено, что подозреваемые, выполняя поручение неустановленного пользователя одного из интернет-мессенджеров, совершили поджоги металлических шкафов базовых станций операторов связи за денежное вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело расследуется следственным управлением СКР по Пензенской области.

В тексте добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Спасского района До шести лет лишения свободы грозит жительнице Каменского района, которая оплатила покупки чужой картой
В Пензе мужчина угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадала женщина В Нижнеломовском районе опрокинулась иномарка, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама