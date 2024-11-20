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Жительница Пензенского района лишилась более 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

10:11 | 20.11.2024 | Криминал

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Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1969 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 900 тыс. рублей.

Жительница Пензенского района лишилась более 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила «сотрудница портала госуслуг» и сообщила о факте несанкционированного доступа в личный кабинет, затем ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей Центрального банка.

«Звонившая убедила собеседницу перечислить свои сбережения на «безопасный счет», [...] чтобы «предотвратить незаконные операции». Заявительница не догадывалась, что общается с мошенницей. Следуя инструкциям звонившей, она перечислила свои сбережения на банковский счет. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 900 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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