Житель Пензы перевел на чужие счета около 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1961 года рождения перевел злоумышленникам около 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, пенсионер нашел в интернете сайт, где сообщалось о возможности получения дополнительного дохода, оставил свои контактные данные, после чего ему позвонил неизвестный и пояснил, что для участия в торгах необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты.

«Следуя дальнейшим указаниям звонившего, пенсионер оформил несколько кредитов и перечислил почти 2,5 млн. рублей на банковские счета, предоставленные злоумышленником. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».