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До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством

13:40 | 20.11.2024 | Криминал

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Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1992 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Нижнеломовский» поступило заявление от 23-летней местной жительницы. [...] В ходе опроса заявительницы установлено, что супруг увидел в ее телефоне переписку с другим мужчиной. На фоне ревности между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил девушку за шею и стал душить, угрожая убийством. Заявительница выбежала на улицу, после чего сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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