До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1992 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«В МО МВД России «Нижнеломовский» поступило заявление от 23-летней местной жительницы. [...] В ходе опроса заявительницы установлено, что супруг увидел в ее телефоне переписку с другим мужчиной. На фоне ревности между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил девушку за шею и стал душить, угрожая убийством. Заявительница выбежала на улицу, после чего сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».