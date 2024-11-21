21:28:08 Четверг, 21 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Саратовской области, совершивший пьяное ДТП в Сердобске, получил 320 часов обязательных работ и лишился «Волги»

17:24 | 21.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Суд назначил 38-летнему жителю поселка Правда Ртищевского района Саратовской области, который, будучи пьяным, совершил ДТП в городе Сердобске Пензенской области, после чего скрылся с места происшествия, 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также конфисковал его автомобиль «Волга».

Житель Саратовской области, совершивший пьяное ДТП в Сердобске, получил 320 часов обязательных работ и лишился «Волги». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина, привлекавшийся в июле 2024 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, днем 31 августа вновь сел за руль своего автомобиля «ГАЗ-3110» в нетрезвом состоянии. На улице Энергетиков в городе Сердобске он совершил наезд на припаркованный автомобиль «Lada Largus», но уехал с места ДТП. Однако на улице Максима Горького водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что проведенное освидетельствование подтвердило факт нахождения мужчины в состоянии опьянения.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, приговором суда автомобиль осужденного конфискован в пользу государства», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор вступил в законную силу.

Читайте также
В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду В Нижнеломовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» насмерть сбил пешехода
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством Житель Пензы перевел на чужие счета около 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама