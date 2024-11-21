Житель Саратовской области, совершивший пьяное ДТП в Сердобске, получил 320 часов обязательных работ и лишился «Волги» Криминал

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Суд назначил 38-летнему жителю поселка Правда Ртищевского района Саратовской области, который, будучи пьяным, совершил ДТП в городе Сердобске Пензенской области, после чего скрылся с места происшествия, 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также конфисковал его автомобиль «Волга».

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«По делу установлено, что мужчина, привлекавшийся в июле 2024 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, днем 31 августа вновь сел за руль своего автомобиля «ГАЗ-3110» в нетрезвом состоянии. На улице Энергетиков в городе Сердобске он совершил наезд на припаркованный автомобиль «Lada Largus», но уехал с места ДТП. Однако на улице Максима Горького водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что проведенное освидетельствование подтвердило факт нахождения мужчины в состоянии опьянения.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, приговором суда автомобиль осужденного конфискован в пользу государства», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор вступил в законную силу.