Житель Пензы лишился около 2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1954 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила «сотрудница МФЦ», которая сообщила о взломе аккаунта на портале госуслуг и попросила продиктовать пароли для восстановления доступа; затем ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга.

«Звонивший убедил собеседника перечислить свои сбережения на «безопасный счет», [...] чтобы предотвратить незаконные операции. [...] Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил около 2 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».