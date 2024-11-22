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Житель Пензы лишился около 2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

14:56 | 22.11.2024 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1954 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 2 млн. рублей.

Житель Пензы лишился около 2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила «сотрудница МФЦ», которая сообщила о взломе аккаунта на портале госуслуг и попросила продиктовать пароли для восстановления доступа; затем ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга.

«Звонивший убедил собеседника перечислить свои сбережения на «безопасный счет», [...] чтобы предотвратить незаконные операции. [...] Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил около 2 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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