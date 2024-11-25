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В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело

13:39 | 25.11.2024 | Криминал

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Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Житель Неверкинского района Пензенской области 1967 года рождения угрожал пасынку убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть ОМВД России по Неверкинскому району поступил звонок от местного жителя 1998 года рождения. Заявитель рассказал, что отчим угрожает ему убийством. [...] Как впоследствии пояснил задержанный, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, он увидел, что его жена с пасынком что-то тихо обсуждают. Подумав, что разговор за его спиной идет о нем, злоумышленник [...] взял кухонный нож и направил в сторону сына супруги, выкрикивая угрозы убийством. Потерпевший испугался и убежал в свою комнату, после чего обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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