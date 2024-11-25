В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Житель Неверкинского района Пензенской области 1967 года рождения угрожал пасынку убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В дежурную часть ОМВД России по Неверкинскому району поступил звонок от местного жителя 1998 года рождения. Заявитель рассказал, что отчим угрожает ему убийством. [...] Как впоследствии пояснил задержанный, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, он увидел, что его жена с пасынком что-то тихо обсуждают. Подумав, что разговор за его спиной идет о нем, злоумышленник [...] взял кухонный нож и направил в сторону сына супруги, выкрикивая угрозы убийством. Потерпевший испугался и убежал в свою комнату, после чего обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.