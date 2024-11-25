В Пензенской области пьяный угонщик не смог уйти от погони Криминал

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции после погони задержали жителя Пензы, который, будучи пьяным, угнал автомобиль «Nissan» и поехал на нем в Лунино.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратился владелец иномарки и пояснил, что вечером припарковал машину около дома, однако рано утром на месте ее не обнаружил.

«На установление транспортного средства был ориентирован личный состав УМВД России по Пензенской области. В результате проводимых мероприятий данный автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге «Пенза — Лунино». За рулем находился житель города Пензы 1995 года рождения. В ходе допроса пензенец рассказал, что в вечернее время возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По дороге он увидел автомобиль, дверь которого оказалась не заперта. Мужчина проник в салон транспортного средства и запустил двигатель при помощи ключей, которые находились на панели, после этого поехал в сторону рабочего поселка Лунино», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.