В Нижнеломовском районе девушка с пистолетом угрожала мужчине убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Девушка с пневматическим пистолетом угрожала жителю Нижнеломовского района Пензенской области убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В МО МВД России «Нижнеломовский» поступил звонок от сельчанина 1986 года рождения. Мужчина пояснил, что ему угрожают убийством пистолетом. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выдвинулся на место происшествия и задержал злоумышленницу 2003 года рождения. Девушка рассказала, что потерпевший поставил банку от алкогольного напитка на машину ее молодого человека. По этой причине возник словесный конфликт, после которого заявитель направился к себе домой. Задержанная [...] узнала, где проживает мужчина, и пришла к нему. Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленница направила пневматический пистолет в его сторону и стала угрожать убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.