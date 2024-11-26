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В Нижнеломовском районе девушка с пистолетом угрожала мужчине убийством, возбуждено уголовное дело

10:18 | 26.11.2024 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Девушка с пневматическим пистолетом угрожала жителю Нижнеломовского района Пензенской области убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Нижнеломовском районе девушка с пистолетом угрожала мужчине убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Нижнеломовский» поступил звонок от сельчанина 1986 года рождения. Мужчина пояснил, что ему угрожают убийством пистолетом. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выдвинулся на место происшествия и задержал злоумышленницу 2003 года рождения. Девушка рассказала, что потерпевший поставил банку от алкогольного напитка на машину ее молодого человека. По этой причине возник словесный конфликт, после которого заявитель направился к себе домой. Задержанная [...] узнала, где проживает мужчина, и пришла к нему. Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленница направила пневматический пистолет в его сторону и стала угрожать убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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