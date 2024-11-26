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Пятеро жителей Пензенской области получили условные сроки по делу о деятельности экстремистской организации

11:00 | 26.11.2024 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Пятеро жителей Пензенской области получили условные сроки по уголовному делу о деятельности ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Пятеро жителей Пензенской области получили условные сроки по делу о деятельности экстремистской организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе следствия установлено, что осужденные причастны к организации и участию в деятельности ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения. [...] Организатору ячейки [назначено наказание] в виде лишения свободы сроком 6 лет условно с испытательным сроком 3 года (с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных и религиозных организаций, сроком на 5 лет), четырем участникам — в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года каждому», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор суда вступил в законную силу.

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