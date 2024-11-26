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Полицейские вычислили жительницу Пензы, которая в течение месяца похищала из магазина товары, пряча их в детской коляске

13:53 | 26.11.2024 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили молодую жительницу Пензы, которая в течение месяца похищала из торгового зала магазина различные товары, пряча их в детской коляске.

Полицейские вычислили жительницу Пензы, которая в течение месяца похищала из магазина товары, пряча их в детской коляске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением обратился директор магазина, расположенного в Пензенском районе, и пояснил, что за месяц были украдены товары на общую сумму около 110 тыс. рублей.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленницы. [...] Ею оказалась жительница города Пенза 2004 года рождения. Подозреваемая вину свою признала и в содеянном раскаялась. Сотрудникам полиции она рассказала, что [...] похищенное складывала в детскую коляску, с которой затем проходила мимо кассы. Всего подозреваемая совершила 10 подобных визитов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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