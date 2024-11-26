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Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин

18:14 | 26.11.2024 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1991 года рождения, который взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин.

Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, с заявлением о преступлении в полицию обратился владелец консоли.

«Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. [...] Мужчина рассказал, что являлся постоянным клиентом потерпевшего, который сдавал в аренду игровую консоль. Когда истекло время аренды, злоумышленник попросил арендодателя продлить время проката, на что потерпевший согласился. Впоследствии он сдал устройство в комиссионный магазин и перестал отвечать на звонки», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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